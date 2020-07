JP Talks recebe Alexandre Taleb, especialista e consultor em imagem pessoal

Convidado da série de lives no Instagram da Jovem Pan News, Taleb falará sobre como se destacar no ambiente corporativo pela imagem pessoal

Divulgação Alexandre Taleb é o convidado do JP Talks desta semana



Nesta quinta-feira (23), a série de lives JP Talks recebe Alexandre Taleb, um dos mais respeitados consultores de imagem do país. Especialista no tema, ele assessora pessoas e empresas a atingir autenticidade, credibilidade e autoconfiança através da imagem. Autor e influenciador no mercado de moda masculina, Taleb saiu na revista GQ como um dos 25 homens mais elegantes do Brasil em 2017. Em seu próprio site, ele ministra palestras e workshops sobre imagem, etiqueta, comportamento, moda e dress code corporativo no Brasil e no exterior. Na televisão, apresentou quadros no SBT e na Record por 6 anos. Atualmente, tem um quadro de lifestyle no Programa Amaury Jr. da RedeTV.

Na conversa com Marc Tawil, jornalista e apresentador do podcast Autoperformance da Jovem Pan, Taleb falará sobre como se destacar no ambiente corporativo pela imagem pessoal e a importância deste tema em tempos de pandemia, marcados por jornadas de home office e chamadas de vídeo. As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da @JovemPanNews. O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.