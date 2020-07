JP Talks recebe Leonardo Valença, fundador e CEO da startup ImMail

Na conversa com, jornalista e também apresentador doda Jovem Pan, ele falará sobre os desafios e oportunidades da colaboração corporativa, além das futuras mudanças da dinâmica de trabalho e da comunicação empresarial no pós-pandemia. As lives do JP Talks são sempre às segundas e quintas, às 11h30, no Instagram da. O principal objetivo da série de entrevistas é sempre levar um convidado que seja destaque na sua área de atuação e tenha uma história inspiradora e de motivação pessoal.