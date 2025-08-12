Patty Leone é homenageada como ‘Personalidade do Turismo’ por reportagem sobre o Centro Histórico de São Paulo

Reconhecimento destaca contribuição jornalística para a valorização do turismo no centro da capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News A apresentadora Patty Leone na Catedral da Sé, marco zero da cidade de São Paulo



A jornalista e apresentadora Patty Leone, do programa Mala Pronta, da Jovem Pan News, foi homenageada com o título de “Personalidade do Turismo” na Categoria Centro Histórico, durante o Fórum Municipal de Turismo – Centro Histórico. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (12), no auditório da Secretaria de Turismo e Viagens, na Praça Ramos de Azevedo, no coração da capital paulista.

A homenagem reconhece a contribuição significativa da reportagem especial apresentada por Patty, que teve como foco a valorização do Centro Histórico de São Paulo, destacando sua riqueza cultural, arquitetônica, gastronômica e seu potencial turístico. A matéria, exibida no programa Mala Pronta, percorre ícones da cidade como a Catedral da Sé, o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Edifício Matarazzo, a Galeria do Rock, o Bar Brahma e o tradicional Ponto Chic.

Com uma narrativa envolvente e um olhar sensível sobre a cidade, a apresentadora promoveu o resgate da imagem do centro como um espaço vibrante, seguro e cheio de experiências para turistas e moradores. A reportagem também deu visibilidade a projetos de revitalização e iniciativas públicas, como o Vai de Roteiro, além de destacar ações culturais e gastronômicas, como o “Brunch na Catedral”.

O Fórum Municipal de Turismo — Centro Histórico é promovido pelo Fórum de São Paulo em parceria com a Innsbruck Editora e Eventos, e reúne autoridades, especialistas e universidades para discutir estratégias de desenvolvimento do turismo de proximidade e fortalecimento da identidade cultural da região central da cidade.

A cerimônia de premiação, inspirada no tradicional Prêmio “Personalidades do Ano”, tem como objetivo reconhecer indivíduos cujas ações impactam positivamente o setor e a sociedade. Com esta homenagem, Patty Leone se junta a um seleto grupo de profissionais que contribuem para a transformação e promoção do turismo paulistano.

