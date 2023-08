Após recuo, vice-governador de SP justifica uso de livros digitais: ‘Governo de mudanças’

Em entrevista ao Morning Show, Felício Ramuth comparou o desenvolvimento da educação em São Paulo com outros Estados: ‘Do jeito que estava, não vai continuar’

Reprodução/Jovem Pan News Felício Ramuth foi o convidado do programa Morning Show



Nesta segunda-feira, 7, o programa Morning Show recebeu o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth. Em entrevista, ele esclareceu o futuro dos materiais didáticos usados na rede de ensino público do Estado, após críticas à gestão estadual. Segundo ele, o governo de Tarcísio de Freitas planeja utilizar livros digitais e impressos, ficando critério do aluno escolher. “A educação andou para trás nos últimos anos, o Paraná hoje é o primeiro lugar, o Ceará tem feito um trabalho fantástico na área de educação. Do jeito que estava, não vai continuar. Para isso a gente foi eleito. Tarcísio foi eleito para fazer um governo de mudanças”, explicou Ramuth. De acordo com o político, a ideia é que os colégios estaduais sigam um modelo de ensino padrão, similar ao de escolas particulares. “A ideia é fazer um sistema de ensino do Estado, os colégios privados têm sistemas de ensino, são bem sucedidos. É uma metodologia de ensino que envolve materiais didáticos que podem ser eletrônicos ou podem ser físicos. Tem gente que pode não concordar, mas é nesse caminho que o governo do estado está indo”, acrescentou.

Ramuth ressaltou os laços entre os governos do Estado e o da capital paulista. Ele não descartou a possibilidade de uma aliança pela reeleição do prefeito Ricardo Nunes, mas afirmou que a confirmação deve vir em outro momento. “Está muito próximo em vários temas e também, claro, no tema político, mas o foco agora é gestão. A gente percebe o prefeito muito focado, o governador Tarcísio também. Com essa proximidade, quem ganha é o cidadão”, avaliou. “Ao longo dos próximos meses, o cenário eleitoral vai ficar mais claro e aí deve se consolidar uma tendência de um apoio, não só do governador Tarcísio, mas de outros partidos. Que possa levar ao cidadão da cidade de São Paulo muitas possibilidades de junções políticas, portanto muito trabalho, mas agora é hora de entregar aquilo que foi comprometido.”

Confira na íntegra a entrevista com Felício Ramuth: