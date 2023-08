‘Nunca pedi apoio a Tarcísio e Bolsonaro’, diz Ricardo Nunes

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o prefeito de São Paulo comentou sobre as eleições do ano que vem e a busca por apoios à direita para se opor ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL)

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes (MDB) é prefeito de São Paulo



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), se reúne com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira, 7. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o prefeito, que já se prepara para as eleições municipais de 2024, negou que tem pedido apoio para Tarcísio e Bolsonaro na disputa municipal do ano que vem: “Nas questões eleitorais eu não tenho falado, nunca pedi apoio para o Tarcísio e para o presidente Bolsonaro. Eu tenho mostrado meu trabalho e procurado conquistar a confiança deles para que a gente possa manter e ter uma grande aliança no ano que vem. Minha ação tem sido essa, e tem sido também com o Ciro Nogueira do PP, com a Renata do Podemos, o Kassab do PSD, com o nosso querido Eduardo do PSDB. É o que eu tenho feito, procurado mostrar o trabalho e, com esse trabalho, manter todos os partidos juntos, como foi em 2020”.

“Eu fiz o convite [para a reunião], não sabia que o presidente estava confirmado. Eu tinha combinado com ele que ia apresentar para ele como seria o nosso sistema de monitoramento, que eu já ia apresentar para o governador Tarcísio. Estamos trabalhando em uma ação, evidentemente que a eleição ainda é no ano que vem, está muito longe isso ainda e as coisas podem ir mudando, de a gente fazer uma grande frente mantendo aqueles partidos que estiveram com a gente nas eleições de 2020. O MDB, o PSDB, o PL, do presidente Bolsonaro, o Republicanos, do governador Tarcísio, o Podemos, o PP, enfim, todos estes partidos em uma grande frente para que a gente possa dar continuidade no trabalho desenvolvido”, explicou. Apesar de alegar que não pediu apoio explicitamente, Nunes tem feito diversos movimentos nos bastidores para agregar aliados. Há duas semanas atrás, o prefeito e Bolsonaro se reuniram a portas fechadas durante passagem do ex-presidente em São Paulo e ambos se reuniram ao menos cinco vezes ao longo do ano.

A expectativa é de que, além do apoio formal de Bolsonaro, o Partido Liberal indique o vice na chapa de Nunes. No entanto, apesar das tratativas, dentro da Prefeitura de São Paulo, uma ala ligada a Ricardo Nunes acredita que a aproximação com Bolsonaro pode não ser a melhor estratégia, já que o ex-presidente perdeu a eleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital paulista em 2022. A respeito de Tarcísio, o prefeito já declarou anteriormente à Jovem Pan News que o governador tem chances de apoiá-lo devido ao trabalho conjunto que ambos têm realizado. “Com o Tarcísio a gente está muito bem alinhado, no ponto de vista do trabalho do governo do Estado com a Prefeitura, não sei qual vai ser a posição do governador Tarcísio na eleição. Mas se for pelo relacionamento que a gente está tendo hoje em defesa do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, um trabalho conjunto, acho que tem uma grande chance de a gente poder caminhar juntos”, declarou o mandatário em maio deste ano.

Ainda durante sua entrevista ao Jornal da Manha, nesta segunda-feira, o prefeito também avaliou como precoce o anúncio de apoio do Partido dos Trabalhadores à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo: “Está muito antecipado. No sábado teve o anuncio oficial do apoio do PT ao possível candidato deputado Guilherme Boulos. Anteciparam muito esse processo eleitoral. Estou ainda preocupado em poder fazer o asfalto, um bom programa habitacional, ampliando os equipamentos de saúde, atendendo as comunidades que estão nos bairros e precisam tanto”. Confira a entrevista completa no vídeo abaixo.