Lexa revela ciúme de sister ao vê-la dormindo com MC Guimê no ‘BBB 23’: ‘Estranho’

Cantora também disse que é difícil ficar aqui fora lidando com os altos e baixos do jogo

Reprodução/YouTube/PODDELASoficial Lexa falou que ficou com ciúmes ao ver MC Guimê grudado em Tina no 'BBB 23'



A cantora Lexa confessou que sentiu ciúmes quando viu o marido, o cantor MC Guimê, entrando no “BBB 23” junto com Tina. Nos primeiros dias de confinamentos, os brothers tiveram que ficar unidos pelo braço junto com outro participante. Foi o público quem escolheu as duplas. “Ele entrou grudado na Tina. Achei estranho quando eu vi eles dormindo juntos. A primeira vez fiquei assim: ‘Meu Senhor, me ajuda’. Com o tempo, fui vendo que a Tina é super de boa. Imagina ter seu marido dormindo com alguém que não seja você? Em uma cama de solteiro ainda, era praticamente um em cima do outro. Me incomodou um dia, mas depois eu comecei a me acostumar com isso”, contou a artista no podcast “Pod Delas”.

Tina foi eliminada da casa na última terça-feira, 7, com 54,12% dos votos. Lexa também falou que é sofrido ficar aqui de fora acompanhando tudo o que está acontecendo no reality, mas já entendeu que é o “BBB” é um jogo de altos e baixos: “Teve um dia que aconteceu alguma coisa lá dentro que eu fiquei fiquei tão mal [chorando], que eu não conseguia falar. Depois disso, virou uma chavinha e, realmente, eu tenho meu trabalho, tenho que focar nas minhas coisas e entender que é um jogo. Tem um dia que odeiam ele, tem outro que amam, acontece essa oscilação. Agora ele está mais alinhado no jogo e eu estou mais tranquila”.