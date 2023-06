Geraldo Luís diz que ‘agora tem liberdade’ e revela propostas para futuro na TV após sair da Record

Ao Morning Show, apresentador explicou o motivo da demissão e afirmou ser grato aos anos na emissora: ‘Não estava mais contente’

Reprodução/Jovem Pan News Geraldo Luís foi o convidado do programa Morning Show



Nesta quinta-feira, 15, o programa Morning Show recebeu o apresentador Geraldo Luís. Desde que saiu da Record, o jornalista tem sido cotado pelo público para novas propostas de trabalho. Em entrevista, ele afirmou que ainda não há um destino confirmado para a sua carreira, mas deve viajar pelo Brasil para palestras nos próximos meses. “Agora tenho liberdade para estar e visitar programas. Eu sou grato ao rádio. Está todo mundo perguntando isso se vou para a Rede TV. Não recebi [propostas], é uma necessidade, preciso voltar, a gente nasceu para isso. Fizemos uma trajetória, buscamos isso. Preciso voltar [para a televisão], o meu [programa] é o popular e o popular sempre recebe cacetada”, disse. “Quando descobri minha voz, sabia que minha voz iria me tirar da área de prostituição que morava em Limeira. O rádio começou a me dar dinheiro, é difícil, a gente veio do rádio AM. Morre tudo, o rádio, não. É uma necessidade de informação, de música, é parte das nossas vidas”, acrescentou.

Mesmo após sua saída da Record, Geraldo Luís afirma não guardar ressentimentos da empresa e afirmou que o contrato estava garantido até o segundo semestre de 2024, mas por uma escolha pessoal ele resolveu se demitir. “Na época de Gugu e Faustão tinha isso do apresentador querer, acabou isso com a chegada da internet. O Balanço Geral foi marcante, um repórter policial do interior de São Paulo, ou o público aceita ou não. Teve gente que veio e não foi aceita, mas o público me aceitou, me sentia à vontade”, relatou. “Era um programa de rádio na televisão. Eram grandes coberturas, tive um grande apoio. Na época, a Record tinha a sede do jornalismo, grandes jornalistas. Se vivi 16 anos com você, jamais vou ser ingrato. Tivemos divergências, mas a minha profunda gratidão à Record. Pedi para sair, não estava mais contente”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Geraldo Luís: