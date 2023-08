‘Não passo pano para ninguém’, diz senador Cleitinho sobre Zambelli

‘Se tiver alguma coisa errada, ela vai ter que pagar por isso’, disse o senador Cleitinho Azevedo ao programa Morning Show

Nesta quinta-feira, 3, o programa Morning Show da Jovem Pan News recebeu o senador Cleitinho Azevedo (PSC-MG). Ele opinou sobre as investigações da Polícia Federal envolvendo a deputada federal Carla Zambelli. “Eu ainda não conheci a Zambelli pessoalmente. Assim, quem não deve não teme. Estou no apartamento do Senado. Quando a Polícia Federal quiser entrar aqui, fique à vontade. Acho que cabe à Carla agora esclarecer tudo o que está acontecendo. Eu acho que, se tiver alguma coisa errada, ela vai ter que pagar por isso”, pontuou. A parlamentar é suspeita de contratar o hacker Walter Delgatti para invadir sites da Justiça. O nome do ex-presidente Jair Bolsonaro também é citado no caso por suposta reunião com Delgatti. “Ser de direita para mim é fazer direito, eu não passo pano para ninguém. Acho desnecessário. Apoiei o presidente Bolsonaro e sou grato pelo resto da minha vida pelo apoio que ele me deu também na minha candidatura, mas situações como essa acho que é desnecessário. A direita precisa pautar mais coisas que vão mudar a vida das pessoas”, opinou Cleitinho.

O senador ressaltou que teria a mesma posição caso as investigações envolvessem parlamentares da esquerda. “Vamos pensar, se fosse a Gleisi Hoffman fazendo isso que a Zambelli fez, a direita hoje não estaria acabando com a Gleisi Hoffman? Então assim, certo é certo e errado é errado. Essa postura da Zambelli não foi certa, agora a polícia vai investigar e, se tiver alguma coisa errada, ela vai pagar por isso. É minha opinião, nada contra ela, nem conheço ela”, disse. “Até acho que muitas pautas dela são bacanas, tem uma representatividade bacana em São Paulo, no Brasil e a lealdade que ela tem com o presidente Bolsonaro. Mas assim, eu tenho minha posição também, não vou chegar aqui e passar pano”, concluiu.

