Paulo Bilynskyj diz que oposição está organizada no Congresso: ‘Lula não vai ter um dia de paz’

Nesta sexta-feira, 19, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP). Em entrevista, ele falou sobre suas perspectivas no primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados e comparou o governo do ex-presidente Bolsonaro ao de Lula. “É um governo fraco, a oposição está fazendo um trabalho excelente. A gente está atacando em todos os fronts. Foco em tudo que a gente puder para mostrar que esse governo veio para destruir o Brasil. Eu entrei agora, sou novato, mas a intensidade que a gente conversa e as medidas compostas em conjunto [são boas]”, explicou. Bilynskyj citou a CPMI do 8 de Janeiro e outras investigações propostas pela Câmara. Para ele, a direita promove uma união sólida em oposição ao governo federal. “É tudo muito importante. Sinto uma união grande da direita. Somos unidos contra o que o Partido dos Trabalhadores (PT) está fazendo. Lula não vai ter um dia de paz, a gente vai trabalhar incansavelmente”, acrescentou.

Recentemente, Paulo Bilynskyj usou a tribuna da Câmara para homenagear o passado de sua família ucraniana. Ele citou a participação de seu avô na Segunda Guerra Mundial, no exército Waffen-SS, ligado a Adolf Hitler. Nas redes sociais, a fala do parlamentar foi apontada como apologia ao nazismo e ele esclareceu o assunto ao Morning Show. “A esquerda é tão iletrada que não tem a mínima capacidade de estudar o mínimo antes de xingar uma pessoa. Chamar uma pessoa de nazista é muito sério. Sou a favor da liberdade, estou aqui pelo armamento do cidadão. Meu avô lutou para libertar a Ucrânia, para tirar a Ucrânia dos comunistas. Hitler não sabia da existência da unidade em que meu avô lutou. O exército ucraniano formado ali combateu o comunismo”, justificou. “Felipe Neto, Janones e Choquei, todos vão ser processados. Meus advogados estão em cima, pode esquecer. O povo tem o direito de se retratar, vocês que têm tempo de ler e estudar vão ser processados. Mentirosos e caluniosos”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Paulo Bilynskyj: