Paulo Figueiredo teme crise fiscal em novo governo Lula: ‘Mandatos petistas endividaram o país’

‘PT aumentou o gasto em todos os anos de governo de forma gigantesca’, afirmou o comentarista durante o programa Morning Show

Reprodução/Jovem Pan News Paulo Figueiredo comentou a vitória de Lula



Nesta segunda-feira, 31, durante o programa Morning Show, o comentarista Paulo Figueiredo analisou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial deste domingo. Para ele, baseando-se nas gestões anteriores, o terceiro governo do petista pode não obedecer a Lei de Responsabilidade Fiscal. “Responsabilidade fiscal, esquece. O PT nunca teve responsabilidade fiscal. Isso é uma mentira de que o PT em algum momento teve responsabilidade fiscal. O PT aumentou o gasto em todos os anos de governo de forma gigantesca, o que aconteceu é que, como o Brasil vivia a explosão de commodities, a arrecadação aumentou mais rápido que os gastos”, disse. “Ao invés do governo utilizar esse aumento de arrecadação para reduzir a dívida brasileira, não, os governos petistas endividaram mais o Brasil do que a soma de todos os governos anteriores, de Marechal Deodoro da Fonseca até Fernando Henrique Cardoso. Não teremos responsabilidade fiscal.” Figueiredo ainda afirmou que projeta que o próximo governo Lula siga a direção contrária a do atual governo federal. “A primeira coisa que nós vamos começar a ver agora é uma empurrada da economia na direção contrária. Eu não falo necessariamente que isso vem nas questões macroeconômicas, mas isso vem nas questões microeconômicas”, explicou. “Quando você dá liberdade para os indivíduos realizarem mais trocas, como redução de impostos, desregulamentação e reformas, a economia melhora. O programa do PT prevê reformas todas na direção oposta às reformas que dão dinamismo à economia”, concluiu.