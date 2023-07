Vereadora sugere criação do Dia do Batman em Florianópolis; entenda

Durante participação no programa Morning Show, Mayanne Mattos contou que se inspirou em trabalho voluntário e profissionais da segurança pública na capital catarinense para protocolar projeto

Reprodução/Jovem Pan News Mayanne Mattos, vereadora catarinense, protocolou projeto em homenagem ao trabalho voluntário



A vereadora de Florianópolis Mayanne Matos (PL-SC) esclareceu a ideia de criação do “Dia do Batman” na capital catarinense. Em entrevista ao programa Morning Show desta quarta-feira, 12, ela relatou que o projeto surgiu como homenagem a um grupo de trabalho voluntário na cidade. “A ideia do projeto surgiu com o Batman Floripa. Existe um cidadão e um grupo em Florianópolis, eles fazem um trabalho há mais de cinco anos em hospitais infantis e escolas municipais em Florianópolis, levando esse carinho para crianças, principalmente crianças que estão fazendo um tratamento de câncer. Quando elas recebem a visita do super-herói, sei o quão lúdico a arte pode ajudar as pessoas numa situação tao triste, eu reconheço o trabalho do nosso Batman em Floripa”, justificou. A parlamentar afirmou que o projeto protocolado na última terça-feira não irá contar como feriado ou ponto facultativo e tampouco irá usar recursos públicos como financiamento. “É apenas um dia para enaltecer esse trabalho e também os profissionais de segurança pública, que têm suas famílias e colocam sua farda, vão combater o crime, como o Batman faz”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Mayanne Matos: