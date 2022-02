Weintraub diz que conservadores estão sendo ‘caçados’: ‘Me sinto atacado pelo Centrão’

Em entrevista ao Morning Show, ex-ministro da Educação também falou sobre as negociações de sua candidatura para o Governo de SP

Nesta segunda-feira, 14, o programa Morning Show, da Jovem Pan, recebeu o ex-ministro Abraham Weintraub. Crítico à união de Jair Bolsonaro ao Centrão, o político afirmou que, atualmente, os conservadores são caçados. “Os conservadores estão sendo caçados hoje, de pau. As pessoas que estavam originalmente enfrentando o sistema hoje estão sendo caçadas. Não considero nem de direita essas pessoas. (…) Me sinto atacado pelo Centrão”, disse. “Depois que eu saí, houve alguns repiques de estresse com o STF. Não era eu o vetor que gerava aquele estresse com o STF, ficou claro isso. Você teve o 7 de setembro, vários episódios que eu estava distante e fora. Nunca fiz um ataque ao presidente.”

Cotado para disputar o Governo de São Paulo nas eleições de 2022, Weintraub afirmou que seu futuro na política ainda é incerto e tudo dependerá da receptividade à candidatura de Tarcísio Gomes de Freitas. “Se eu for, é porque acho que existe espaço para a agenda e para as características que o Tarcísio não tem. Ele é um cara que todo mundo gosta. A Folha gosta, o Estado gosta. A Folha escreveu um artigo elogiando ele”, disse. “Para mim, a Folha só abre a boca para me descascar, inclusive em coisas que acho vergonhosas do ponto de vista da honestidade intelectual. O Tarcísio é um cara bem quisto pela mídia, pela esquerda e pelo Centrão. Ele não é um cara que tem inimigos.”

O ex-ministro, porém, nega ter traído a confiança de Jair Bolsonaro. “O presidente Bolsonaro me indicou a um cargo que, antes, só gente com a mesma formação que a minha conseguiu chegar. Era uma vaga, estava vago, não havia ninguém”, disse. Para ele, sua saída do Ministério da Educação foi estratégica para a aproximação do governo federal com políticos do Centrão. “Minha saída do Brasil ajudou a acalmar os ânimos e trazer o Centrão para dentro. Minha saída, da forma como foi, foi interessante para a nova estratégia do governo.”

