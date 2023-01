Especialista dá dicas para organização de quartos: ‘Se você consegue deixar a sua casa arrumada, vai se entender melhor’

Em entrevista ao programa Mulheres Positivas, Antonielle Fagundes deu detalhes sobre a sua carreira e a gestão do projeto Governess

Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu a empresária Antonielle Fagundes. Ela fundou a empresa Governess, especialista em organização e praticidade para casas e empresas. Em entrevista à apresentadora Fabi Saad, Fagundes deu dicas para habilitar os móveis e os objetos de casa de maneira favorável para a sobrevivência do dia a dia. “Comece pela coisa que vai te dar prazer de organizar. Memórias, coisinhas dos filhos, o que você curta. Assim você vai se envolver na atividade e vai adiante. O bonito na nossa casa tem que agradar o nosso olhar”, explicou. A especialista ainda detalhou o passo a passo de como manter o quarto organizado, com um guarda-roupa que aproveite todo o espaço disponível e facilite a rotina. “Gaveta foi feita para guardar coisas minúsculas, roupa de academia, meias, roupa íntima, pijamas e acessórios. Isso é o que vai na gaveta. O restante das coisas é prateleira e cabideira. Se você tem uma dificuldade grande de organização, coloque mais coisas penduradas. Pendurado é mais fácil que dobrar. Janeiro é um tempo maravilhoso para arregaçar as mangas e começar a organizar a nossa vida”, resume.

Antes de fundar a Governess, Antonielle fez faculdade de filosofia e psicologia. Aos poucos, ela entendeu sua vocação para o ramo de organização e, durante uma passagem por Londres, buscou adaptar sua aptidão para a melhoria da realidade nas casas de famílias brasileiras. “Para organizar qualquer coisa na sua vida, você precisa começar a organizar sua casa. A Governess começou e eu morava em Londres. Meu primeiro filho estava com quatro meses e isso fez com que eu observasse muito as famílias no Brasil. Meus amigos eram ingleses, eu frequentava as casas e comecei a perceber essa diferença. Isso, para mim, foi muito importante”, contou. “A forma como as pessoas viviam e se organizavam era menos estressante e mais aliviada, abraçando mais as questões da sua casa. Em 2009, voltei para o Brasil com minha segunda filha. Saí do meio escolar para ir para as casas. A casa delas é um reflexo delas. Hoje, entro na casa do cliente e consigo entendê-lo”, segue.

Para Antonielle, as tarefas de casa devem ter a mesma relevância que a preferência pelos momentos de entretenimento, diversão e descanso. “Na minha casa gosto de falar o seguinte: as tarefas de organização e domésticas não podem ser secundárias a todas as outras coisas que a gente tem que fazer na vida. Cuidar do visual, viajar, sair com os amigos”, afirmou. A organizadora e empresária conta que a Governess mudou sua maneira de enxergar a carreira e promete expandir o projeto para os Estados Unidos. “Me senti uma pessoa muito mais completa trabalhando com isso, sou apaixonada por organização e quero levar isso para outras pessoas também. A Governess, hoje, é uma franquia aqui dentro do Brasil, estou morando em Miami e levei a Governess para lá. Aqui dentro do Brasil eu volto sempre, sou apaixonada em estar dentro da casa dos clientes, entender o que está acontecendo e ajudar as pessoas. Se você consegue deixar a sua casa e sua vida organizada, você vai se entender melhor”, concluiu.

