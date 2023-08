Especialista ressalta papel da diversidade e inclusão corporativa: ‘Ambiente bom para todos’

Em entrevista ao Mulheres Positivas, Dani Botaro argumentou que investimento é um ganho para todo o ambiente empresarial

Reprodução/Jovem Pan News Dani Botaro foi a entrevistada do programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Dani Botaro, head de diversidade e inclusão na Oracle. Em entrevista à apresentadora Fabi Saad, ela argumentou que o investimento em ambientes diversos corporativos é uma melhoria para todas as empresas. “Nada mais é que enxergar o mundo a partir do ponto em que você está. Diversidade é o mix, inclusão é fazer o mix funcionar. Essa é a nossa missão, trazer diversidade de pessoas, ideias e origens, colocar todos em um ambiente em que ideias e vozes são ouvidas”, disse. “São tantos benefícios já comprovados por pilhas de pesquisas e dados que falam que diversidade gera inovação, ponto de vistas diferentes para criar soluções mais completas, você considera mais pontos na hora de tomar riscos e criar projetos novos. Você abre espaços para as pessoas estarem mais presentes. Quando se cria um ambiente diverso, ele não é bom apenas para a pessoa que é diversa, ele é bom para todo mundo”, acrescentou.

“Não é uma matemática, no longo prazo eu vou me expor menos a riscos desnecessários, com uma base gigante de pessoas que vão trazer lições. Sabe o ratinho de laboratório que faz um exercício e ganha uma recompensa? Tem esses dois pontos. É a reputação, atração de talento, conexão com os clientes. As pessoas estão aqui, crescendo, não querem ir embora da minha empresa. A lista de benefícios são gigantes”, afirmou Botaro. A especialista ainda abordou a ideia de mudar perspectivas com empresas diversas e inclusivas. “Estereótipo é você ver a mesma informação repetidamente, preconceito é achar que as mulheres em tecnologia não são tão boas quanto os homens e a discriminação é não contratar mulheres para o time de tecnologia por não achar que elas são boas, é uma atitude. A gente consegue lutar contra as atitudes. Eu não consigo mudar um conceito que você aprendeu com sua família, seus amigos, melhores professores. O que a gente consegue fazer como empresa é dizer que aqui não toleramos”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Dani Botaro: