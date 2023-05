Investidora conta como inovação no trabalho a levou para Paris: ‘Totalmente disruptivo’

Marcela Rezende deu dicas e falou sobre suas percepções no mercado de trabalho em entrevista ao Mulheres Positivas

Reprodução/Jovem Pan News Marcela Rezende esteve no programa Mulheres Positivas



Nesta semana, o programa Mulheres Positivas recebeu Marcela Rezende, vice-presidente de marketing da MadeiraMadeira, varejista online de bens para o lar. Em entrevista à apresentadora Fabi Saad, ela falou sobre o início de sua carreira como estagiária e suas primeiras campanhas no marketing digital. “Comecei na L’Oréal, lá atrás. Estava na sala de aula, o professor contou um case de L’Oréal e eu falei: ‘É lá que eu vou trabalhar. Eu esperei a aula acabar e perguntei ao professor onde fica a L’Oréal Brasil. Entrei como estagiária e fui crescendo lá dentro, fiz uma atividade digital pela primeira vez. Me rendeu o fruto de ir para Paris. Em 2008, foi totalmente disruptivo”, revelou. “A mulher se culpa e se cobra muito, eu sinto isso por mim. Conforme os anos foram passando, obviamente fui amadurecendo e entendendo quando dei o meu melhor. Esse foi o meu melhor e eu estou aceitando o meu melhor aqui. Você vai conseguindo calibrar, mas a mulher é sempre muito dedicada e se esforça. Sinto que para o homem é mais fácil tomar risco porque o homem se dedica, mas a mulher fica com medo”, acrescentou.

Para Rezende, o segredo de uma carreira sólida e de sucesso é saber lidar com falhas e frustrações no caminho. “A maneira como você encara os nãos, na vida de qualquer pessoa, do empreendedor, do executivo e da mãe… O não sempre é muito mais frequente que o sim. Como é que você encara esse não? Você pega esse não e transforma em um outro caminho, que faz toda diferença, que fez com que eu chegasse até aqui. Tem muito caminho pela frente. Eu ainda estou começando minha trajetória, costumo dizer que todas as vezes que tenho um ‘não’, eu não encaro como uma porta fechada”, explicou. “Tento entender o que está por trás, como consigo um ‘sim’ através de um novo caminho ou tentando outra coisa da mesma forma. Acho que esse foi o meu segredo nesses 20 anos de carreira. Reinventa o caminho. Uma coisa é fato: todas as pessoas bem-sucedidas já passaram por situações difíceis. O desafio é como você não paralisa e continua em movimento”, afirmou.

Segundo a investidora, é necessário se planejar no início de cada ano para ter objetivos concretos na carreira e na vida pessoal. “A gente precisa começar o ano sabendo o que quer para o dia 31 de dezembro, seja pessoalmente ou profissionalmente. Não tem problema se ao longo do ano esse objetivo mudar, você ajusta e segue o jogo. É muito importante ter objetivos”, pontuou. Marcela ainda citou o entendimento como um fator decisivo para o sucesso. “Entenda e estude sobre as pessoas, a vida é sobre pessoas e a gente trabalha com pessoas em todos os lugares em que a gente for. Nenhuma empresa me ensinou a lidar com gente. Eu aprendi sozinha, na marra, não foi tão fácil. Mas se as pessoas tivessem me ensinado que inteligência emocional é importante, hoje eu lido de maneira independente, não coloco todos no mesmo lugar. Meu conselho é aprenda sobre as pessoas, é muito importante.”

Como livro, ela indicou a obra “Essencialismo”, de Greg McKeown. “Fala para quem tem uma vida muito ocupada e tem que lidar com vários pratos”, explicou. No cinema, ela indicou a série “Self Made”, que conta a história de uma das primeiras mulheres a empreender nos Estados Unidos, a conhecida Madam. C. J. Walker. Como mulher positiva, ela afirmou não ter uma referência em específico. “Eu não tenho a coisa pela pessoa, as pessoas têm sempre pontos fortes e pontos francos”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Marcela Rezende: