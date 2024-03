Oncologia D’or e o programa Super Mulheres Positivas alertam para o cuidado com a saúde o ano inteiro

No episódio desta semana, Nana Feller recebe a equipe multidisciplinar da Oncologia D’or para falar sobre o cuidado com a saúde entre homens e mulheres

Arquivo Pessoal/Nana Feller A proposta do episódio é reforçar a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata de forma permanente



Quando chega outubro, somos impactados com a campanha Outubro Rosa, em que as mulheres são convidadas a se informar sobre o câncer de mama, seguindo um caminho que começa muito antes de qualquer sinal ou sintoma da doença. E em novembro é o mês da campanha de prevenção do câncer de próstata. A proposta deste episódio do programa Super Mulheres Positivas é reforçar a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata de forma permanente para que as pessoas entendam que esse cuidado deve acontecer todos os dias. Por isso, foi escolhido o começo do ano para tratar sobre o assunto e informar que com o diagnóstico precoce e a combinação de diferentes modalidades de tratamento, é possível obter cura em mais de 95% dos casos.

A conversa foi dividida em duas partes. Na primeira parte, Nana Feller recebe a Dra. Laura Testa, Oncologista clínica da Oncologia D’Or São Paulo e madrinha da campanha “O ano todo rosa” da marca, e Dra. Jordana Bessa, Mastologista da Oncologia D’Or São Saulo. Elas conversam sobre o cenário atual do câncer de mama no Brasil, o aumento do caso em mulheres mais jovens e os principais fatores de risco que podem influenciar no câncer. Na segunda parte, a entrevista é com o Dr. Guilherme Fialho, Oncologista Clínico da Oncologia D’Or São Paulo e com a psicóloga, Débora Genezini.



Assista ao programa: