Ana Paula afirma que Tebet e Soraya representaram o ‘lado tosco do Congresso’ no debate

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram o debate realizado na TV Globo entre os candidatos à presidência da República

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é senadora e candidata à Presidência da República



O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protagonizaram trocas de críticas e acusações no debate entre candidatos à Presidência na TV Globo na última quinta-feira, 30. Além da dupla, outros cinco candidatos participaram do programa. Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB). O primeiro confronto da noite foi entre Ciro e Lula. Na réplica, Ciro aproveitou para destacar pontos negativos dos governos petistas na área da economia. “O senhor pega os 14 anos, separa um pedacinho e esquece o resultado final. O PT concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos e impôs a maior taxa de juros do planeta Terra, o que destruiu a economia popular”, disse Ciro. Em resposta ao Padre Kelmon, Bolsonaro aproveitou para alfinetar a TV Globo. “Eu acabei com a mamata. Em especial, a mamata da grande mídia, a Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata deles”, afirmou o presidente. Nesse momento, Lula e Bolsonaro fizeram sucessivos pedidos de direito de resposta com ataques mútuos. Lula citou a CPI da Pandemia, que teve como vice-presidente, Randolfe Rodrigues, um de seus coordenadores de campanha. “Ele sabe o que foi a quadrilha da vacina? O que foi oferecimento de um dólar para cada vacina importada? Isso não sou eu quem estou falando, foi a CPI”, acusou o ex-presidente. Bolsonaro rebateu e chamou Lula de “mentiroso”, “ex-presidiário” e “traidor da pátria”.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o “lado tosco do Congresso Nacional” foi representado pelas senadoras Simone Tebet e Soraya Thronicke. A analista ressaltou o despreparo da segunda citada pela incapacidade de se expressar e organizar ideias. “Sempre levantando a mão como se estivesse numa sala de aula da quinta série, falando absurdos de 130 milhões de órfãos. Nós precisamos de pessoas capazes, inteligentes. Fiquei bastante chocada com o desempenho da Soraya. Infelizmente, o lado tosco do Congresso foi muito bem representado pela Tebet e Soraya”, completou.

