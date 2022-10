Ana Paula chama Pacheco de ‘pitbull do STF’ após senador ser homenageado pelo TSE

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a homenagem que o Tribunal Superior Eleitoral dará ao presidente do Senado Federal

Roque de Sá/Agência Senado - 03/08/22 Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco foi cobrado para se posicionar sobre supostos abusos do Supremo Tribunal Federal



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade homenagear o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pelos notáveis serviços prestados à Justiça Eleitoral. O parlamentar receberá a medalha de honra ao mérito do TSE, Assis Brasil. O ministro que propôs a homenagem, Ricardo Lewandowski, afirmou que Pacheco tem prestado um apoio inestimável, no sentido de atestar a rigidez do processo eleitoral e no voto de confiança às urnas eletrônicas. Em sua fala, a ministra Cármem Lúcia disse que se trata de um reconhecimento de que estão juntos na luta pela democracia. Nesse ano, a pedido do ministro Edson Fachin, a Corte já homenageou outras personalidades, entre elas, Camila Pitanga, que protagonizou propagandas e campanhas ao TSE manifestou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel relembrou que o parlamentar foi eleito pelo voto popular, embora ande de mãos dadas com ministros que não passaram pelo crivo popular. Por isso, a analista ressalta que Pacheco deve prestar contas ao povo brasileiro. “Você deve contas ao povo brasileiro. Nós que pagamos o seu salário e a sua regalia. Um traidor que, mais uma vez, vive numa bolha”, disse. Henkel também chamou o senador de “pitbull do Supremo Tribunal Federal, um “guarda costas” e “traidor da Constituição”.

