Ana Paula classifica entrevista de Lula no Jornal Nacional como ‘sincericídio’: ‘Foi inacreditável”

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a entrevista do ex-presidente e candidato petista ao Planalto para a Rede Globo

André Ribeiro/Futura Press/Estadão Conteúdo - 20/08/2022 Ex-presidente foi sabatinado pelo Jornal Nacional, na Rede Globo



Depois do presidente e candidato a reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e de Ciro Gomes (PDT), participarem da sabatina no Jornal Nacional, nesta quinta-feira foi a vez de Lula (PT) ir à Rede Globo. O petista foi o candidato que mais recebeu espaço dos apresentadores Willian Bonner e Renata Vasconcellos. Quase sem interrupções, Lula falou por 30 minutos e 16 segundos, o que representa 75% do tempo, dos 40 minutos previstos. Bolsonaro foi o que menos conseguiu falar e o que mais foi interrompido. Foram apenas 24 minutos de fala do presidente. Apesar da mobilização dos petistas para bater o recorde de audiência, obtido com a entrevista do chefe do Executivo na última segunda-feira, Lula ficou mais de um ponto abaixo dos 32,6 de média de Bolsonaro. O primeiro questionamento feito a Lula foi sobre os escândalos de corrupção. Na resposta, o candidato atacou fortemente o Ministério Público.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que o candidato à presidência cometeu um sincericídio em sua entrevista. ” Chamar o agronegócio de fascista é inacreditável. O agro é uma das principais engrenagens públicas sociais de crescimento, inclusive dentro do tabuleiro geopolítico do mundo. Brasil é o celeiro do mundo, todos estão de olho aqui”, afirmou.

