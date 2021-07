Ana Paula comenta prisão por incêndio de estátua: ‘Na cabeça desse vândalo, vias democráticas passam por violência’

Justiça decretou prisão temporária de Paulo Galo por participação no ato; programa ‘Os Pingos Nos Is’ comentou o assunto

GABRIEL SCHLICKMANN/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/07/2021 Estátua de Borba Gato foi incendiada por grupo em São Paulo



Paulo Roberto da Silva Lima, conhecido como “Galo”, líder do movimento dos Entregadores Antifascistas, teve a prisão temporária decretada nesta quarta-feira, 28, por participação no incêndio à estátua de Borba Gato no último sábado, em São Paulo. Em nota, a assessoria do entregador disse que Galo e Danilo Oliveira, conhecido como Biu, se apresentaram voluntariamente para prestar depoimento no 11º Distrito Policial de Santo Amaro e que a decisão que decretou a prisão temporária saiu momentos depois. Na ocasião, os dois assumiram a participação no ato. Galo conversou com a imprensa e disse que o intuito do incêndio foi abrir o debate. “Para aqueles que dizem que a gente precisa ir por meios democráticos, o objetivo do ato foi abrir o debate. Agora, as pessoas decidem se elas querem uma estátua de 13 metros de altura de um genocida e abusador de mulheres”, afirmou.

Ana Paula Henkel, comentarista do programa “Os Pingos Nos Is“, da Jovem Pan, deu sua opinião sobre o assunto na edição desta quarta-feira, 28. “Depois que os jacobinos implementaram as guilhotinas virtuais, agora a gente tem a violência do bem. Como ele disse, ele queria conversar pelas vias democráticas. E na cabeça desse vândalo, Paulo Galo, as vias democráticas passam por violência”, afirmou. “Essa turma que não sabe nem uma página de história vai falar de fascismo agora”, completou.

