Ana Paula condena utilização do TSE como palco político por ministros: ‘Estão sempre sob holofotes’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is analisaram a confirmação da ida de Lula e Jair Bolsonaro no ato de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes será o novo comandante do Tribunal Superior Eleitoral



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá um novo presidente à partir desta terça-feira, 15, quando o ministro Alexandre de Moraes tomará posse como comandante da Corte. No ato, presidenciáveis como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) estarão presentes. O chefe do Executivo federal, Jair Bolsonaro (PL) – que já disparou ataques ao magistrados em outras oportunidades, chamando Moraes de ‘canalha’ em evento no dia 7 de setembro do último ano -, irá ao ato em que o petista estará presente. Além dos candidatos ao comando do Planalto pelos próximos quatro anos, outros ex-presidentes confirmaram presença, como Dilma Roussef (PT), Michel Temer (MDB), José Sarney (MDB) e Fernando Collor de Mello (PTB). Governadores, parlamentares e autoridades do Judiciário também estarão no local para testemunhar o evento que irá marcar a era Moraes na Corte Eleitoral.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, desta terça-feira, 9, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que a cerimônia de posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria ser discreta e apenas com representantes institucionais “até para diminuir a tensão entre os Poderes, essa tensão que foi colocada no caminho da República muito por essa composição do STF, cometendo ilegalidades e inconstitucionalidades”, disse. A analista também afirmou que não só os presidenciáveis, mas or próprios magistrados irão utilizar o ato como palco político. “A sensação que temos é que o TSE e o STF estão sendo usado como palanques políticos até por esses ministros, estão sempre sob holofotes”, disse.

Confira a íntegra do programa desta segunda-feira, 15: