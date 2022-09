Ana Paula critica ‘profetas do apocalipse’ e celebra crescimento do PIB brasileiro: ‘Números falam por si’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a divulgação dos índices econômicos e o crescimento do Produto Interno Bruto de 1,2% no segundo trimestre e 2,5% no primeiro semestre

Marcos Corrêa/PR - 09/06/2020 Paulo Guedes é o atual ministro da Economia do governo Bolsonaro



O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre desse ano, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números mostram que, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o índice cresceu 3,2% no acumulado dos últimos quatro trimestres, o PIB cresceu 3,6%. No total, o país teve um produto interno de R$ 2,4 trilhões. O crescimento foi puxado por uma alta na atividade industrial, no setor de serviços e na agropecuária. O que também aumentou foi o consumo das famílias. Com preços mais atrativos, 2,6% das famílias brasileiras passaram a comprar mais. Na contramão do mundo, as despesas do governo caíram 0,9%. Além disso, a Petrobras anunciou uma redução no preço médio da gasolina. O valor passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro e será válido a partir de amanhã nas distribuidoras. É a quarta vez que a estatal diminui os valores neste ano.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que os números divulgados “falam por si”. “Paulo Guedes vem a mostrar aos profetas do apocalipse que quando você tem amor ao país e uma capacidade técnica precisa, que essa combinação é fadada e pavimenta o caminho do real progresso e não do que as pessoas falam que o ministro poderia ou deixou de fazer”, afirmou. A analista ressaltou, ainda, as falas do ministro da Economia sobre as projeções para os próximos anos, em que o país estaria ‘condenado’ ao crescimento pelos próximos 10 anos. “Mostra a capacidade técnica dessa administração, do presidente Jair Bolsonaro, em pastas importantes como da Infraestrutura”, pontuou.

