Ana Paula critica Randolfe Rodrigues por acionar o TSE contra Bolsonaro: ‘Rema contra o Brasil’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram decisão do senador de enviar uma representação para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro por discurso de ódio

Marcos Oliveira/Agência Senado - 3/03/2020 Randolfe Rodrigues vai enviar uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro por discurso de ódio



O senador Randolfe Rodrigues (Rede) afirmou que vai enviar uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo que ele considera “discursos de ódio” por incitar violência. “As instituições, candidatos e partidos comprometidos com a democracia têm a obrigação de reagir ao avançar da barbárie bolsonarista. Ainda esta semana iremos propor representação ao TSE para responsabilizar Jair Bolsonaro por discursos de ódio e incitação à violência”, escreveu no Twitter. A manifestação do senador acontece dois dias após o crime em Foz do Iguaçu, no Paraná, quando o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Aloizio de Arruda foi baleado e morto na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que o senador vive uma campanha de histeria contra o governo Bolsonaro, usando o Judiciário como mecanismo. “É tão difícil a gente não adjetivar um senador que não faz absolutamente nada de produtivo para o Brasil. Nós pagamos o salário desse senador, ajuda não sei mais o que, passagem, terno, café, não sei quantos assistentes. Um senador que hoje rema contra o Brasil, vive em uma campanha eterna de histeria contra esse governo, esse governo que vem, dentro das suas capacidades, administrando o Brasil de forma idônea, correta, com pastas muito técnicas. […] Tudo que o Randolfe faz é remar contra o Brasil e levar o seu discurso de ódio até o STF [Supremo Tribunal Federal] ou ao TSE para ver se eles conseguem fazer alguma coisa, já que, infelizmente, TSE/STF tornaram um puxadinho dos partidos de oposição ao governo.”

Confira o programa desta segunda-feira, 11: