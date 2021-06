Ana Paula: Críticas à Copa América ocorrem apenas porque Bolsonaro abriu a boca para apoiá-la

Comentarista do programa ‘Os Pingos Nos Is’ lembrou que outros eventos esportivos, como o campeonato Pan-Americano de Ginástica, estão sendo realizados no Brasil neste momento

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO -22/03/2021 Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha qualquer ingerência sobre a escalação ou a comissão técnica da seleção



Em meio a uma crise que envolveu o técnico Tite e culminou no afastamento do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, jogadores da seleção brasileira decidiram disputar a Copa América no país. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha qualquer ingerência sobre a escalação ou a comissão técnica da seleção, garantindo que a única interferência dele nessa questão foi abrir as portas do país para a realização desta competição. “Cada um tem na sua cabeça uma seleção e um técnico, eu tenho a minha também, mas a minha eu falo com meu amigos aqui, nem para vocês eu falo porque vocês estão gravando”, brincou. Bolsonaro voltou a defender a realização do evento. “Japão, se eu não me engano, 3% foi vacinado com a segunda dose e vão fazer Olimpíada. Copa América aqui não pode, não querem”, reclamou. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que as críticas sobre a realização da Copa América fazem parte da “disfuncionalidade” que estamos vivendo. “Se um técnico não quer mais, o Cuiabá está precisando de um técnico, então leva lá, sai, pede o boné, acho que essa é uma discussão no momento totalmente disfuncional”, afirmou.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, afirmou que, além de “preocupação”, a “hipocrisia” é outra palavra a ser usada durante a pandemia, já que há outros torneios disputados no Brasil, inclusive o Pan-Americano de ginástica, que foi transferido dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e é realizado nesta semana. “Estamos falando de Pan-americano, vários atletas de vários países das Américas disputando em um ambiente fechado, obviamente respeitando todas as medidas sanitárias que nós sabemos hoje de distanciamento, de máscara, muitos já vacinados, e no entanto a gente não viu esse barulho todo”, afirmou. Para ela, o motivo das críticas no Brasil é claro. “Vamos colocar a verdade: o presidente Jair Bolsonaro abriu a boca para falar que apoiava a vinda da Copa América e aí a gente sabe que tudo que Bolsonaro toca a imprensa precisa criticar”, disse.

