Ana Paula diz que confiança no voto eletrônico é ‘questão de fé’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a fala da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, em defesa do sistema eletrônico de votação

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo - 04/11/2020 Tribunal Eleitoral ressaltou que não há acordo com as Forças Armadas para contagem paralela dos votos



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, afirmou nesta quarta-feira, 21, que o sistema eleitoral eletrônico brasileiro permite alegada confiança e velocidade na apuração, viabilizando declaração dos resultados no mesmo dia do pleito. Durante participação no Fórum de Justiça dos Brics, Weber declarou “trata-se de feito singular e que apresenta melhor performance quando comparado com quaisquer outros métodos”. A ministra afirmou ainda que o sistema eletrônico permitiu a substituição da votação por cédula de papel e que as urnas são auditáveis. O Fórum do bloco de países é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul que discutiram temas como arbitragem e avanços na tecnologia da informação no âmbito judicial.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que a crença no atual sistema eletrônico de votação é uma “questão de fé”. A analista relembrou das eleições francesas que foram realizadas com papel e tiveram celeridade nas apurações, além da Suprema Corte da Alemanha que rejeitou o uso das urnas eletrônicas. “É preciso continuar esse debate sim. O artigo 37 está lá, todo ato administrativo precisa estar sob escrutínio publico”, disse.

