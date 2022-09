Fiocruz alerta para aumento de casos de influenza em crianças e adolescentes em São Paulo

No cenário geral, registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em queda em todo o país

Fernando Frazão/Agência Brasil Pesquisador observou uma crescente nos diagnósticos da faixa etária mais jovem



Após um surto do vírus Influenza A no final do ano passado, São Paulo pode sofrer novamente com a alta de casos da doença, como aponta o Boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz, nesta quarta-feira, 21. Apesar do documento indicar uma baixa em quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe observou uma crescente nos diagnósticos do vírus da gripe em São Paulo, no período de 11 a 17 de setembro. Ele complementa que a tendência de aumento tem sido observada principalmente em crianças e adolescentes. Referente ao ano epidemiológico 2022, já foram notificados 234.823 casos de SRAG, sendo 114.401 (48,7%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Dentre os casos positivos registrados até o momento, 4,4% são de Influenza A. No último mês, a prevalência do vírus entre os casos positivos foi de 5,9%. Em 13 dos 27 Estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento na tendência de longo ou curto prazo. No cenário geral, observa-se queda ou estabilidade na incidência de casos em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. A curva nacional segue apontando para um patamar inferior ao observado em abril de 2022, até então o mais baixo desde o início da epidemia de Covid-19 no Brasil.