Ana Paula diz que desabafo de Bolsonaro contra Lula e Moraes é ‘justo e legitimo’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram as falas do presidente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e seu adversário no segundo turno das eleições presidenciais

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro, presidente da República, realizou um pronunciamento no Palácio do Alvorada para falar sobre a política do país



O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido pela sigla JHC, anunciou na tarde desta sexta-feira, 7, apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL) pela reeleição no segundo turno das eleições. O parlamentar estava filiado ao PSP desde 2015 e saiu da legenda para se inscrever na legenda do chefe do Executivo, o Partido Liberal (PL). Bolsonaro falou, ainda, sobre outros apoios e revelou ter conquistado um aliado do MDB. “Ontem houve um contato telefônico meu com o presidente Temer. Ele está fora do Brasil e ele já, em nota, falou que não vai estar do lado de quem destruir parte do que ele fez ao Brasil. Como por exemplo, a reforma trabalhista, da CLT. Não falou explicitamente meu nome, mas dá para entender que ele está do nosso lado. Agradeço a esse apoio velado”, disse. Por fim, Jair Bolsonaro criticou o petista e subiu o tom, mais uma vez contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O que que o ex-presidente Lula fez para o Nordeste? Ficaram 14 anos no poder. Nem mesmo o auxílio aos mais necessitados, ele conseguiu dar um valor razoável. O Bolsa Família começava com R$ 41. Pagava-se em média R$ 91. Nós pagamos, no mínimo, R$ 600. E atende ao Brasil todo”, afirmou. Bolsonaro também voltou a subir o tom contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que o desabafo realizado pelo chefe do Executivo é “justo e legitimo”, já que a população encontra-se exausta de “tanta inconstitucionalidade, perseguição e mentiras”. “O presidente não está com o nome nas cédulas contra o ex-presidiário. Do outro lado, junto com Lula, tem um conglomerado que persegue o presidente a quatro anos. A velha imprensa, o Judiciário, Alexandre de Moraes, Barroso, os partidos políticos, a mentira que foi a CPI da Pandemia. Eu fico com pena de quem finge que isso tudo não aconteceu”, considerou. A analista ainda ressaltou que há um projeto de poder dos comunistas e socialistas para os países da América Latina e que a fala de Bolsonaro produziu uma conexão “imediata e orgânica com o que o brasileiro de bem”.

