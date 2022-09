Ana Paula diz que ‘respeito à Constituição’ será o legado deixado pelo governo Bolsonaro

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram as manifestações realizadas por manifestantes em comemoração ao Bicentenário da Independência

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro durante ato nesta quarta-feira, 7 de setembro, em Brasília



Iniciando as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu ministros e autoridades militares para um café da manhã no Palácio do Alvorada, por volta das 7h30 da manhã. Durante o encontro, milhares de cidadãos com camisetas com as cores verde e amarela, cobertos com a bandeira do Brasil, começaram a chegar na Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile cívico-militar que se iniciou por volta das 9h. Antes de sair do Alvorada, o chefe do Executivo, acompanhado de seus filhos e da primeira-dama Michelle, recebeu uma oração de autoridades religiosas. Para iniciar o desfile, paraquedistas militares saltaram e entregaram a bandeira à Bolsonaro. Também participaram do evento integrantes das Forças Armadas, alunos de colégios públicos e militares, a Marinha do Brasil e a Força Aérea brasileira com shows aéreos. Após o desfile cívico-militar, o presidente tirou a faixa e subiu em um gramado à frente da Esplanada onde discursou a apoiadores. O mandatário voltou a falar de uma luta do bem contra o mal e fez críticas ao PT. “Sabemos o que temos pela frente, uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. Não voltarão. O povo está do nosso lado. O povo está do lado do bem. O povo sabe o que quer”, disse Bolsonaro.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que o grande legado que o presidente Bolsonaro deixará quando sair da presidência será o respeito à Constituição. “O presidente vai passar, se será esse ano ou 2026, ele vai passar. E o que ficará de legado ao povo brasileiro? E o povo quer que fique a Constituição como o norte democrático, que coloca ordem e progresso na República”, ressaltou. Em seu comentário, a analista também relembrou que o próximo presidente irá indicar duas vagas ao Supremo Tribunal Federal (STF). “Quem vai sentar em duas cadeiras do STF, por exemplo? O eleito desse ano nomes dois nomes. Serão nome ativistas, que continuarão a vilipendiar a nossa Constituição?”, finalizou.

