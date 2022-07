Ana Paula exalta discurso de Bolsonaro no lançamento da candidatura: ‘Defesa da liberdade’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram as manifestações do presidente durante convenção partidária do Partido Liberal

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro participa de convenção nacional do PL



O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da convenção partidária do Partido Liberal no último domingo, 24, e foi oficializado como candidato à reeleição. No local, o mandatário alegou que pretende “jogar dentro das quatro linhas da Constituição” e que o papel do Estado brasileiro é não atrapalhar seu povo, além de convocar seus apoiadores a mais uma manifestação no dia 7 de setembro. “Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta [em referência aos ministros do Supremo Tribunal Federal] têm que entender o que é a voz do povo, tem que entender que quem faz as leis é o poder Executivo e Legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição, interessa para todos nós”, bradou.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel comentou sobre o discurso de Bolsonaro e exaltou sua defesa da liberdade. “Mesmo quando não há um discurso sobre propósitos, mas de políticas públicas entregues, o presidente volta nessa sagrada defesa da liberdade”, ressaltou. A analista também disse que se emocionou ao ver um candidato defender que o Estado brasileiro não atrapalhe seu povo e advertiu: “Está muito mais em jogo nessa eleição do que políticas ou plataformas de governo e o povo de bem sabe disso”.

