Ana Paula pede que homem que jogou fezes em Lula seja punido: ‘Ataque de qualquer lado é inaceitável’

Comentaristas do programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, repercutiram atentado político com bomba caseira em ato do ex-presidente no Rio de Janeiro

PEI FON/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Evento do Lula no Rio de Janeiro foi alvo de ataque político



Ato do ex-presidente e pré-candidato Luís Inácio Lula da Silva (PT) na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro, foi alvo de ataque e momento de tensão nesta quinta-feira, 7, quando fogos de artifício e uma bomba caseira com fezes foram lançados contra o público. O explosivo foi feito com uma garrafa PET, provocou forte estrondo e espalhou mau cheiro no local, mas ninguém se feriu. A situação, que aconteceu antes da chegada do petista ao local, foi muito citada por apoiadores do ex-presidente nas redes, que questionaram a autoria do ataque. Um suspeito de arremessar a bomba caseira, identificado como André Stefano Dimitriu, foi preso e afirmou à política que é contra a polarização política, que estaria prejudicando o país. Em caso de condenação, a pena varia de três a seis anos de prisão, além de multa.

Durante sua participação no programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que a justificativa não faz “o menor sentido”, defendendo que a polarização no campo de debates de ideias, plataformas governamentais e soluções para o Brasil e pedindo punição do responsável. “Agora, ataque de qualquer lado é absolutamente inaceitável. Então, contra polarização o sujeito vai lá e comete um ataque. É no mínimo contraditório. […] É preciso que o país seja sob o império das leis. No Brasil, infelizmente, um ataque desses, por mais que possa parecer bobo, de um homem que jogou fezes no Lula, por mais que não gostemos do Lula é um ataque também à democracia, porque nós queremos que todos falem, principalmente o Lula. É necessário que esse homem seja punido sob o rigor da lei.

