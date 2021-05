Ana Paula: Proposta contra prescrição de remédio sem comprovação criminaliza autonomia médica

Falas do presidente da CPI da Covid-19 contra ‘tratamento precoce’ foram debatidas por comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’ nesta segunda-feira

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 29/04/2021 Proposta para criminalizar indicação de medicamentos off label foi anunciada pelo senador Omar Aziz



O presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz (PSD), disse nesta segunda-feira, 24, que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ir para a cadeia caso minta à comissão, que tem como intuito investigar supostas ingerências do governo federal durante a pandemia do coronavírus. “Manda o Pazuello sem habeas corpus na comissão. Ele não vai brincar mais com a CPI e a população brasileira. O desrespeito não foi a mim e aos senadores, o desrespeito foi à sociedade brasileira e ao exército brasileiro. Se ele mentir, sairá algemado de lá”, disse o senador em entrevista ao UOL. No último sábado ele já tinha tecido críticas ao ex-ministro em uma live nas redes sociais. “A gente espera que possa trabalhar sem a ingerência do Supremo nessa questão”, disse o senador na ocasião. Aziz já afirmou que Pazuello será convocado para prestar um novo depoimento à comissão.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, relembrou uma publicação feita pelo senador nas redes sociais no último sábado, quando falou que apresentou propostas para criminalizar a prescrição de medicamentos sem indicação científica e convidou instituições de saúde para colaborarem com a montagem do projeto antes dele ser apreciado no senado. “E a homeopatia, como é que fica? Vai criminalizar toda a homeopatia também? Vai criminalizar toda uma comunidade médica e criminalizar, principalmente, a autonomia e independência da relação médico-paciente? Isso aqui é inacreditável”, afirmou. Segundo ela, quase 60% dos medicamentos aprovados pelo FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, também têm uso fora da bula para outras doenças de forma experimental e sem comprovação científica.

