Sem máscara, Felipe Melo posa com Fabio Wajngarten, Silas Malafaia e cônsul de Israel

Um dia após ser vice-campeão do Paulista, o volante do Palmeiras apareceu na foto do ex-secretário de Comunicação da Presidência segurando uma camisa da seleção brasileira com a frase ‘Meu partido é o Brasil’ estampada

Reprodução/Twitter/@fabiowoficial Felipe Melo posou ao lado de Silas Malafaia, Fabio Wajngarten e o cônsul de Israel



Um dia após ser vice-campeão do Paulista, o meio-campista Felipe Melo, do Palmeiras, apareceu ao lado de Fabio Wajngarten, do pastor Silas Malafaia e do cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. Em publicação feita nas redes sociais, o ex-secretário de Comunicação da Presidência postou uma foto do quarteto, dizendo ter recebido os convidados para um almoço. “Muitas histórias, muitas bençãos, muito amor pelo nosso Brasil e Israel”, escreveu. Em campo na derrota do Verdão para o São Paulo no último domingo, 23, no Morumbi, o volante apareceu na imagem segurando uma camisa da seleção brasileira com a frase “Meu partido é o Brasil” estampada.

Peça importante no esquema de Abel Ferreira no Palmeiras, Felipe Melo acabou sendo o principal vilão da equipe alviverde na segunda decisão do Estadual. Além de não ter feito uma boa partida, o volante teve a infelicidade de ver o chute de Luan, do Tricolor, desviar em sua perna e a bola parar dentro do gol de Weverton. No retorno do intervalo, o meio-campista sequer voltou a campo, sendo substituído por Danilo. Com o resultado, o Verdão amargou o terceiro vice-campeonato na temporada, já que também havia perdido a Supercopa do Brasil para o Flamengo, além da Recopa Sul-Americana diante do Defensa y Justicia (ARG).