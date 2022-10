Ana Paula questiona ‘desespero’ de Moraes sobre investigação a institutos de pesquisa: ‘Existe algum cartel?’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral que barrou uma investigação sobre levantamentos eleitorais

LR Moreira/Secom/TSE Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), suspendeu na noite da ultima quinta-feira, 13, uma investigação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Polícia Federal (PF) contra institutos de pesquisas. Segundo o magistrado, há suposta ausência de causa e incompetência absoluta dos órgãos para uma apuração desse tipo no período eleitoral. Moraes também informou que a abertura de inquérito busca, supostamente, satisfazer a vontade eleitoral de determinada candidatura. Para o ministro, as possíveis infrações das empresas deveriam ser investigadas pelo TSE. No entanto, Moraes alegou que não existem indicativos mínimos de formação de vinculo subjetivo entre os institutos com práticas de procedimentos ilegais. Além de suspender as investigações, Moraes determinou que a Corregedoria-Geral Eleitoral e a Procuradoria-Geral Eleitoral investiguem suposta prática de abuso de poder político e abuso de autoridade do presidente Jair Bolsonaro (PL) por ter supostamente utilizado órgãos administrativos para se favorecer nas eleições. Durante entrevista ao podcast Paparazzo Rubro Negro, Bolsonaro criticou a suspensão dos inquéritos e questionou as intenções de Moraes. “Como a medida dele agora, do Alexandre de Moraes, que começou o Cade e a PF investigar institutos de pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. Nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente votam em quem está ganhando. Parabéns Moraes, o seu candidato não é o [ex-presidente] Lula. É o [Geraldo] Alckmin. Você foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo com Alckmin governador. Nós sabemos para quem advogava no passado. Na verdade, não é o Alckmin com o Lula. É o Alexandre de Moraes com o Lula. Essa que é a verdade”, acusou Bolsonaro.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel considerou que, com a decisão de Moraes não restam dúvidas de que a autonomia do Poderes no país encontra-se sob risco e descartou chamar a nomenclatura de ‘institutos’ de pesquisa aos produtores dos levantamentos eleitorais. “Eles não são institutos, são empresas de pesquisas”, disse. A analista ainda questionou os interesses de Moraes com a medida. “Por que Moraes, assim como Barroso estava desesperado para cercear o debate sobre as urnas eletrônicas, está desesperado com as empresas de pesquisas? Existe algum cartel ou alguma coisa que o povo brasileiro não pode saber?”, questionou. Por fim, Henkel afirmou que criminalizou-se no país a prática de opinar, de concluir e de investigar. “Esta proibido investigar no Brasil”, finalizou.

Confira o programa desta sexta-feira, 14: