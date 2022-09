Ana Paula repudia declarações de Lula sobre paulistas e diz que petista tem ‘nojo e ódio da classe média’

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram a fala do ex-presidente, em sabatina, que chamou os paulistas de ‘capiau’ e o atual mandatário Bolsonaro de ‘bruto’ e ‘ignorante’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Lula (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2022



Durante sabatina no Programa do Ratinho, do SBT, nesta quinta-feira, 22, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu uma declaração considerada por alguns como preconceituosa contra o povo paulista, mais precisamente do Vale do Ribeira. O petista comentava as políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro (PT) durante a pandemia da Covid-19 e, para contrapor a imagem que criou do adversário, Lula disse ser um “socialista refinado, bonito e bem educado”. Foi quando ele atacou parte da população paulista pelo jeito de ser. “Um pouco ignorante, é o que ele [Bolsonaro] é mesmo. Com aquele jeito bruto, meio capiau. Do interior de São Paulo. Porque tem gente que acha que ser ignorante e bonito, e não é. O que é bonito é ser um cara educado”, disse Lula. O petista ainda reiterou seu apoio e vontade de regular a mídia e a internet. “Tem que tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico, e na internet, possam ser regulados, de acordo com os interesses da sociedade”, afirmou. Por fim, Lula mostrou desconhecimento obre o programa de habitação Casa Verde e Amarela, realizado durante a gestão Bolsonaro. No entanto, apesar das criticas, as cores das casas entregues pelo governo federal não são das cores, apenas o nome do programa. Nas redes sociais, Bolsonaro chamou Lula de “mula” e disse que seu governo entregou mais de 1 milhão e 200 mil moradias a famílias humildes, criticou o preconceito contra os paulistas e o ironizou dizendo que é resultado de muita “água batizada”.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que as declarações do ex-presidente Lula mostram que ele e sua turma tem “ódio e nojo da classe média” e relembrou quando o atual mandatário, Jair Bolsonaro, foi visto dirigindo tratores, cavalos e motos, um sinal de que o chefe do Executivo “não tem medo de se misturar com o povo” e a atitude do comandante do Planalto é “um pesadelo para os marqueteiros e dos oponentes”. A analista acusou o petista ainda de gostar apenas da elite, do dinheiro, de jatinho particular e de banqueiros. “Fala a uma bolha hedonista, narcisista. Socialista refinado precisa regular a mídia, porque o povo gostando de política e falando mal, cobrando de políticos corruptos o que eles fizeram e o que não deveriam ter feito, só resta regular a mídia para esse gente”, finalizou.

