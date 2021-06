Ana Paula: Vírus existe para quem vai passear de moto, mas não para turma do ‘fique em casa’

Manifestações do fim de semana foram debatidas por comentaristas do programa ‘Os Pingos Nos Is’ desta segunda-feira, 31

MARX VASCONCELOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/05/2021 Manifestações da oposição foram feitas no sábado, 29



Neste sábado, 29, manifestantes atenderam ao chamado de sindicatos e partidos que se classificam como de esquerda para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Defensores do “isolamento social”, todos se aglomeraram sem qualquer distanciamento após o estímulo de parlamentares e outras figuras da oposição. Entre os presentes nos protestos estavam o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos (PSOLl) e a deputada Jandira Feghali (PCdoB). Em conversa com apoiadores nesta segunda-feira, 31, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que se sente no caminho certo ao ver que desafetos dele se articularam para criticá-lo nos atos. “Sabe por que tem pouca gente nessa manifestação da esquerda agora na última semana? Porque a PF e a PRF estão apreendendo muita maconha pelo Brasil. Faltou régua para o movimento”, brincou Bolsonaro. O vice-presidente, Hamilton Mourão, também ironizou as manifestações e disse que não acredita que os protestos aumentem a possibilidade de que Bolsonaro seja alvo de um processo de impeachment. “A gente sabe que tem a oposição, um núcleo duro que não gosta do governo. Quebra meu galho, né? Eu não vi distanciamento nenhum ali”, destacou.

A comentarista do programa “Os Pingos Nos Is”, da Jovem Pan, Ana Paula Henkel, acredita que as manifestações do sábado definem o conceito de hipocrisia e mostram que há um movimento no Brasil que quer impor uma espiral de silêncio em parte da população com “assassinatos de reputações” enquanto banaliza termos como ‘genocida’ e ‘nazista’. “É muito bom que eles saiam às ruas para mostrar a hipocrisia de que o ‘fique em casa’ é só até que eles precisam fazer conexão com a sua audiência, uma audiência pífia por sinal”, disse. Ana Paula também reclamou da retórica daqueles que afirmam que estavam de máscara e tomando todos os cuidados na hora da manifestação, mas que não aceitam o comércio ou as escolas abertas com essa mesma precaução no Brasil. “Ficou muito claro e agora não tem como esconder: é ‘fique em casa’ para você, mas para a gente o vírus não existe. O vírus existe para quem vai dar um mergulho na piscina, para quem vai dar um mergulho no mar, para quem vai passear de moto, mas não existe para a turma do ‘ele não’, para a turma do ‘fique em casa’ e para quem vai tomar um cafézinho’”, criticou, se referindo a uma foto publicada pelo ex-candidato à prefeitura de São Paulo com o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros; deputado Túlio Gadelha, e a vereadora Dani Portela.

