Constantino diz que realização da Copa América é ‘boa notícia’: ‘Brasil tem que voltar a trabalhar’

Declaração foi feita durante o programa 3 em 1 desta segunda-feira, 31, um dia após a Argentina anunciar que não iria sediar o torneio

Divulgação Conmebol Torneio aconteceria no ano passado, mas foi adiado pela pandemia de Covid-19



A Conmebol agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por abrirem as portas do Brasil para a realização da Copa América deste ano. O anúncio foi feito no final da manhã desta segunda-feira, 31, horas após a Argentina desistir de organizar o evento em meio à pandemia da Covid-19. Segundo a Conmebol, Bolsonaro apoiou de imediato a intenção de se disputar o torneio aqui no país. Atletas e comissões técnicas de 10 seleções devem se deslocar para o Brasil e ocupar hotéis, restaurantes e centros de treinamento entre os dias 10 de junho e 13 de julho. A estimativa é de que a final aconteça em Brasília, com a presença de público. Com os aumentos de viagem, aumentam também as taxas de contágio por Covid-19. A Copa América chega ao Brasil no momento em que as UTIs do Estado de São Paulo estão com 81% de ocupação segundo números divulgados na sexta-feira, 28.

Durante a participação no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, o comentarista Rodrigo Constantino disse que vê a vinda da Copa América como uma ‘boa notícia’. Além disso, afirmou que o desemprego no país afeta a saúde da população e, por isso, defende a retomada de atividades. “É boa notícia, o Brasil tem que voltar a trabalhar. Um governo que se preocupa com saúde percebe que o desemprego é muito alto no Brasil e que isso afeta muito a saúde da população. Tem que voltar a trabalhar. Pelo que me consta, as fronteiras não estão fechadas para argentinos ou latino-americanos. O argumento de que as pessoas vão viajar e podem trazer cepas só se sustenta se as pessoas tiverem coerência de fechar todas as fronteiras e arcar com as consequências disso para o setor de turismo, empresas aéreas e por aí vai, o que seria o caos total. Há muita hipocrisia”, destacou Constantino.

Além disso, o comentarista criticou os comentários contrários à realização do torneio, dizendo que as mesmas pessoas que criticam a Copa América estariam apoiando o “futebol do bem”. “A marca registrada da esquerda é a hipocrisia e a seletividade dos discursos furados e que acusam os outros de ‘negacionistas’ e dessas baboseiras só quando interessa. […] De repente existe também o ‘futebol do bem’, assim como tem a ‘manifestação do bem’, cuja aglomeração ou tentativa de aglomerar, não tem problema. Quando bolsonaristas se aglomeram, ou mesmo um simples pulo no mar com banhistas já é sinônimo de genocídio. A minha pergunta sincera a esses militantes é quem eles acham que enganam, porque as pessoas estão vendo a histeria por conta da Copa América e ao mesmo tempo o sujeito indo lá narrar o campeonato brasileiro ou o outro lá, quando era vivo, o prefeito, indo ao estádio com o filho ver (um jogo)”, afirmou o comentarista.

