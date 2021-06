O que os pensam os governos estaduais sobre a realização da Copa América no Brasil

Mesmo sem contato oficial da CBF, autoridades se manifestaram sobre o recebimento ou não dos jogos

DELMIRO JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Torneio começa no dia 11 de junho



Na manhã desta segunda-feira, 31, a Conmebol anunciou a realização da Copa América no Brasil. O torneio seria sediado pela Colômbia e Argentina, mas ambos os países declinaram por causa das manifestações populares contra o governo e a alta de casos da Covid-19, respectivamente. O torneio está marcado para começar no dia 11 de junho e encerrar no dia 10 de julho. A notícia não foi bem recebida pela população, por trabalhadores do meio esportivo e das autoridades no país, já que o Brasil ainda enfrenta uma onda forte do coronavírus e a vacinação está lenta. Mesmo o governo federal não confirmou o país como sede e ainda apresentou uma lista de exigências. Ao mesmo tempo em que alguns Estados abriram as portas para a Copa América, outros dizem que não será possível abrigar o torneio. Confira como os governadores se manifestaram sobre a possibilidade de receber os jogos das dez seleções sul-americanas.

Pernambuco

Contando com a Arena Pernambuco e apontado como uma das possíveis sedes, o governo do Estado publicou uma nota oficial nesta tarde informando que, pelas condições da pandemia, não há possibilidade da realização do evento no Recife ou em São Lourenço da Mata. Os casos aumentaram nas últimas semanas. “Apesar de não ter sido procurado oficialmente pela CBF, o governo do Estado reforça que o atual cenário epidemiológico não permite a realização de evento do porte da Copa América no território de Pernambuco.”

Amazonas

Uma das cidades mais afetadas pela pandemia no país e a origem de uma cepa do vírus, Manaus se pronunciou em nota oficial elogiando a expertise da Arena da Amazônia para eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) também disse que não foi procurada pela CBF, mas, se procurada, irá debater protocolos e a possibilidade de recepção de público.

São Paulo

O governador João Doria (PSDB) disse que não será contra a realização da Copa América no Estado caso a Conmebol siga as restrições do Plano São Paulo. No entanto, o político informou que não acredita que os jogos sejam realizados no Estado, que já recebe partidas da Copa do Brasil e Brasileirão. A ideia da Conmebol era tirar a competição do eixo Rio-São Paulo. “A FPF [Federação Paulista de Futebol] tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. Os jogos aqui foram dentro desse protocolo, e não tivemos problema nem durante a realização e nem nos jogos finais”, disse Doria. “Vamos aguardar as próximas etapas, mas nossa preocupação prioritária em São Paulo é preservar vidas.”

Bahia

O governador Rui Costa (PT) informou em suas redes sociais que não há possibilidade de flexibilizar regras para a realização do evento. “Seguiremos o mesmo padrão em relação ao futebol. Não será permitido público. Se a exigência é ter público, aqui na Bahia não terá”. O político ainda criticou a aceitação do torneio por parte do governo federal. “O Brasil precisa de mais vacinas. Não é responsável termos mais uma competição quando nos aproximamos da marca de 500 mil mortes pela Covid-19”, escreveu.

Rio Grande do Norte

A governadora Fátima Bezerra (PT) também usou as redes sociais para comunicar que não recebeu nenhum comunicado oficial a respeito da realização da Copa América. No entanto, afirmou que não há níveis de segurança epidemiológica para a realização do evento no Estado. “Estamos numa luta diuturna para amenizar os efeitos da pandemia, que está em um momento crescente por aqui. O governo é, portanto, contrário à realização do evento no nosso Estado”, escreveu.

Rio Grande do Sul

O governo do Rio Grande do Sul emitiu uma nota dizendo que não teve contato oficial da CBF, mas classificou como “inoportuna” a realização da competição no Estado. “Precisamos concentrar esforços no enfrentamento à pandemia e, nesse contexto, é inadequado que a competição ocorra aqui, mesmo sem público nos estádios”. No entanto, o governador Eduardo Leite (PSDB) admitiu que, caso seja contato pela CBF ou Conmebol, irá levar a discussão aos outros poderes e “entidades que representam a sociedade gaúcha”.

Mato Grosso

Por meio da assessoria da secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, o Estado informou que não recebeu nenhum contato oficial da CBF ou Conmebol, e por isso, não há nada decidido. A única informação é que a logística para a realização dos jogos da primeira fase do evento no Estado seria difícil. Mato Grosso é uma possível sede da Copa América porque a Arena Pantanal, em Cuiabá, foi palco da Copa do Mundo de 2014.

Outros Estados

Não se posicionaram os governos de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e o Distrito Federal, unidades federativas que foram sede do Mundial de 2014. O Maracanã, na capital fluminense, é apontado extraoficialmente como palco da final. Preocupado, entre outras coisas, com o gramado do principal estádio do Rio, o Flamengo pediu a paralisação do Brasileiro. O Estado de Goiás também não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. Goiânia não foi sede da Copa-14, mas o Serra Dourada, por sua infraestrutura, tem condições de fazer parte do torneio sul-americano.