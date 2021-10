Bolsonaro no programa ‘Os Pingos nos Is’; assista

Presidente participa do programa da Jovem Pan nesta terça-feira, 12, e fala sobre passaporte da vacina, porte de armas e indicação de Mendonça ao STF

Reprodução / Jovem pan Jair Bolsonaro falou ao programa da Jovem Pan nesta terça-feira



O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido), participou do programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan, nesta terça-feira, 12. O chefe do Executivo falou sobre o passaporte da vacina e esclareceu que não foi barrado na Vila Belmiro antes do jogo do Santos e do Grêmio, neste domingo, 10. O presidente também voltou a defender o porte de armas para a população e reiterou que mantém a indicação do ex-ministro da Justiça, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Assista à entrevista abaixo: