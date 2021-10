Bolsonaro participa de missa em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida

Presidente foi ovacionado por apoiadores ao chegar ao templo religioso

BRUNO CASTILHO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro visitou Aparecida do Norte nesta terça



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi a Aparecida do Norte nesta terça-feira, 12, para participar da missa em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional. Uma live publicada nas redes sociais do mandatário mostra o momento em que ele chega a cidade e é ovacionado por apoiadores presentes no local. Também é possível ouvir algumas vaias e pessoas gritando “Fora, Bolsonaro”. O presidente não discursou ou fez comentários durante sua passagem, mas fez uma leitura durante a cerimônia. Um pouco antes da chegada de Bolsonaro, o arcebispo Dom Orlando Brandes criticou armas, fake news, e disse que “para ser pátria amada não pode ser pátria armada”, citando o slogan do governo federal. O número de Romeiros em direção a Aparecida do Norte pela rodovia Dutra neste ano foi 43% maior do que antes da pandemia, segundo a Novadutra, concessionária que administra o trecho.