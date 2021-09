AO VIVO: Luciano Hang concede entrevista ao ‘Os Pingos nos Is’; acompanhe

Em sessão na CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 29, empresário negou disparo de fake news e admitiu que atestado de óbito de sua mãe omitia Covid-19

Leopoldo Silva/Agência Senado Luciano Hang foi ouvido na CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 29



O empresário Luciano Hang, que participou da sessão da CPI da Covid-19 na tarde desta quarta-feira, 29, concede entrevista ao vivo ao programa “Os Pingos nos Is”, da Jovem Pan. Em um depoimento truncado, marcado por uma série de tumultos e por uma suspensão de aproximadamente 40 minutos, Hang negou que tenha financiado notícias falsas sobre a pandemia do novo coronavírus, mas admitiu que possui contas no exterior e “duas ou três” empresas offshore. Ele também foi questionado sobre a morte de sua mãe, Regina. Infectada com a Covid-19, ela morreu, aos 82 anos, no Sancta Maggiore, hospital da Prevent Senior. O empresário admitiu que sua genitora recebeu o diagnóstico na unidade de atendimento hospitalar, mas não havia menção à Covid-19 em seu atestado de óbito. “Achei estranho de não estar no óbito, mas eu sou leigo. Segundo eles, quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista”, disse. Ainda de acordo com a versão de Hang, a operadora de saúde retificou a informação “no dia seguinte”. “Pode ter acontecido um erro do plantonista ao preencher o documento”, justificou.

