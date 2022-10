Após anúncio de apoio a Lula, Ana Paula chama Tebet de ‘vergonha’ e diz que FHC ‘enganou’ os brasileiros

Comentaristas do programa Os Pingos Nos Is repercutiram os apoios dados pela candidata e pelo ex-presidente ao petista no segundo turno das eleições presidenciais

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais



Simone Tebet (MDB), candidata derrotada à Presidência, declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Segundo a emedebista, apesar das críticas feitas ao petista, ele merece seu voto. “Votarei com a minha consciência e a minha razão. Votarei com a minha razão de democrata e com a minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz, que nesse momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair minha trajetória de vida pública. Não anularei meu voto, não votarei em branco e não cabe a omissão da neutralidade. Ainda que mantenho as críticas que fiz ao candidato Lula, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele meu voto”, afirmou a senadora. Tebet expôs seus projetos que, segundo ela, o petista se comprometeu incorporar. Por disputar a Presidência, e não a reeleição, Simone Tebet deixará o cargo de senadora em fevereiro de 2023.

Durante o programa Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, a comentarista Ana Paula Henkel afirmou que os brasileiros foram “enganados” pelos governos do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso — outro que manifestou apoio ao PT — e classificou a senadora Simone Tebet de “vergonha às mulheres, ao Senado e ao Brasil”. A analista ressaltou, ainda, que a emedebista busca colher os últimos louros de capital político com o apoio ao ex-presidente Lula, já que seu mandato como senadora se encerra em fevereiro do próximo ano. “Você vê a falsidade da pessoa diante de uma situação que é muito óbvia ao brasileiro. O que está em jogo não é um nome Bolsonaro ou Lula, mas um projeto de poder nefasto”, classificou. Henkel ressaltou ainda que Tebet passou sua campanha apontando os casos de corrupção do Partido dos Trabalhadores e agora se une aos acusados. “Agora irá sentar com o PT no escurinho do cinema”, finalizou.

