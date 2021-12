‘Desse jeito, ele não vai a lugar nenhum’, diz Fiuza sobre Moro

Comentarista do programa Os Pingos Nos Is analisa que juiz não terá sucesso na disputa eleitoral se optar por atacar o presidente Jair Bolsonaro

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sérgio Moro pode se candidatar a presidente em 2022 e concorrer ao cargo contra Bolsonaro e Lula



O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a atacar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta, 29, afirmando que o presidente desejava que ele fizesse ‘coisas erradas’ e que não recebeu apoio do mandatário. Moro é cotado como um possível candidato à presidência em 2022, e, caso confirme sua participação na disputa eleitoral, deve concorrer contra Bolsonaro e contra Lula, que condenou à prisão quando ainda era juiz da operação Lava-Jato em Curitiba. As falas do ex-ministro durante entrevista à Rádio Capital, do Mato Grosso, foram analisadas pelo comentarista Guilherme Fiuza durante o programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News.

“O Moro, coitado, está com uma assessoria de marketing horrorosa. Nós estamos vendo o desmanche da Operação Lava-Jato, e ele aparentemente vai concorrer a presidente com um sujeito que ele prendeu, um ladrão, que foi reabilitado pela máxima corte judiciária brasileira, e o Sérgio Moro indo no Bolsonaro, porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. É claro que é uma estratégia de campanha absolutamente equivocada. Ele fez uma coletiva dentro do governo, no meio duma pandemia, o país precisando de união, ele para tudo e diz: ‘estou aqui para denunciar o presidente da República’. Se ele tinha essa bomba atômica, era bom denunciar, não podia compactuar. Só que não apareceu. Ficamos esperando a demonstração daquilo muito grave, porque o Sérgio Moro era o símbolo máximo do combate à corrupção. Se você for um ex-juiz, ex-ministro e candidato à presidência da República, você tem que provar o que é a coisa errada. Qual é a coisa errada? Qual é o crime? Ele disse: ‘tentou interferir na Polícia Federal’, criou-se o inquérito, ele foi com a defesa dele, convidou o Supremo a divulgar uma reunião ministerial, e não deu em nada. Ele desiste do homem público que foi para virar um triste folião eleitoral. Quero dizer a ele que desse jeito ele não vai a lugar nenhum”, avaliou Fiuza sobre a fala de Moro.

Assista ao programa “Os Pingos Nos Is” desta quarta-feira, 29, na íntegra: