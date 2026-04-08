Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUENTE – OS PINGOS NOS IS – O que você acha da possibilidade da Justiça alterar as regras de “delação premiada” às vésperas do fechamento do acordo de colaboração entre Vorcaro e autoridades?
ENQUENTE – OS PINGOS NOS IS – O que você acha da possibilidade da Justiça alterar as regras de “delação premiada” às vésperas do fechamento do acordo de colaboração entre Vorcaro e autoridades?
Por
Jovem Pan
08/04/2026 17h00 - Atualizado em 08/04/2026 17h01
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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