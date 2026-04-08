ENQUENTE – OS PINGOS NOS IS – O que você acha da possibilidade da Justiça alterar as regras de “delação premiada” às vésperas do fechamento do acordo de colaboração entre Vorcaro e autoridades?

0% Acho errado mudar agora, parece que estão querendo proteger alguém. 2 votos 0% Acho certo, é preciso estabelecer limites para delação premiada. 0 votos 0% Pura coincidência, a ação do PT é de 2021, bem antes do caso Master. 0 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.