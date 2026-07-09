‘O Convite’ transforma um simples jantar em uma das comédias mais inteligentes do ano

Longa de Olivia Wilde acompanha casal em crise que convida os vizinhos para um jantar em que tudo (ou quase tudo) dá errado

‘O Convite’, nova comédia de Olivia Wilde, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (09), com distribuição da O2 Play, prometendo te fazer chorar e rir (e chorar de rir). A produção da A24 acompanha o casal Angela (Olivia) e Joe (Seth Rogen), que passa por uma crise no casamento, e convida os vizinhos Pina (Penélope Cruz) e Hawk (Edward Norton) para sair da rotina em um jantar.

95% do filme se passa dentro de um apartamento, o que dá o tom de tensão e drama necessários para o que o The New York Times definiu como “a comédia do ano”. A Jovem Pan foi conferir a pré-estreia em São Paulo, em uma sala lotada às 10h da manhã de uma terça-feira, o que antecipava o sucesso do filme.

A dinâmica entre Olivia e Seth Rogen é muito bem construída, e os dois estão ótimos nos papéis de duas pessoas exauridas com um relacionamento sem emoção e que buscam, a todo custo, uma saída para a felicidade. Impossível não elogiar também as atuações de Penélope e Edward como um casal excêntrico e bem resolvido, que deixa os vizinhos chocados.

O filme não é o que se espera. Ele parece simples no início, mas, na mesma intensidade em que te faz rir, no fim também te faz refletir sobre a vida, principalmente se é casado, sem ser apelativo.

Esse é o terceiro filme em que Olivia Wilde trabalha como diretora e o melhor, sem dúvidas. O primeiro foi a comédia adolescente ‘Fora de Série’ (2019), e o segundo, o polêmico ‘Não se Preocupe, Querida’ (2022), que dividiu opiniões. Com esse, a atriz tem chances interessantes no circuito de premiações, assim como Seth Rogen.

Vale a pena acompanhar essa divertida história. Confira abaixo o trailer: