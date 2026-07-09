‘O Convite’ transforma um simples jantar em uma das comédias mais inteligentes do ano
‘O Convite’, nova comédia de Olivia Wilde, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (09), com distribuição da O2 Play, prometendo te fazer chorar e rir (e chorar de rir). A produção da A24 acompanha o casal Angela (Olivia) e Joe (Seth Rogen), que passa por uma crise no casamento, e convida os vizinhos Pina (Penélope Cruz) e Hawk (Edward Norton) para sair da rotina em um jantar.
95% do filme se passa dentro de um apartamento, o que dá o tom de tensão e drama necessários para o que o The New York Times definiu como “a comédia do ano”. A Jovem Pan foi conferir a pré-estreia em São Paulo, em uma sala lotada às 10h da manhã de uma terça-feira, o que antecipava o sucesso do filme.
A dinâmica entre Olivia e Seth Rogen é muito bem construída, e os dois estão ótimos nos papéis de duas pessoas exauridas com um relacionamento sem emoção e que buscam, a todo custo, uma saída para a felicidade. Impossível não elogiar também as atuações de Penélope e Edward como um casal excêntrico e bem resolvido, que deixa os vizinhos chocados.
O filme não é o que se espera. Ele parece simples no início, mas, na mesma intensidade em que te faz rir, no fim também te faz refletir sobre a vida, principalmente se é casado, sem ser apelativo.
Esse é o terceiro filme em que Olivia Wilde trabalha como diretora e o melhor, sem dúvidas. O primeiro foi a comédia adolescente ‘Fora de Série’ (2019), e o segundo, o polêmico ‘Não se Preocupe, Querida’ (2022), que dividiu opiniões. Com esse, a atriz tem chances interessantes no circuito de premiações, assim como Seth Rogen.
Vale a pena acompanhar essa divertida história. Confira abaixo o trailer: