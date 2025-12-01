Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A ausência de Jair Bolsonaro na tomada de decisões do PL pode atrapalhar os acordos e promover um racha na ‘direita’?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – A ausência de Jair Bolsonaro na tomada de decisões do PL pode atrapalhar os acordos e promover um racha na ‘direita’?

O ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado e está inelegível para 2026

  • Por Jovem Pan
  • 01/12/2025 16h52
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

A ausência de Jair Bolsonaro na tomada de decisões do PL pode atrapalhar os acordos e promover um racha na 'Direita'?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >