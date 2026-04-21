ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após as facções entrarem na mira dos EUA, você acredita que o governo brasileiro passará a classificar os grupos como terroristas?

Após as facções entrarem na mira dos EUA, você acredita que o governo brasileiro passará a classificar os grupos como terroristas? Você deve selecionar uma alternativa. Sua resposta foi registrada. Sim, é preciso enducerer a legislação ainda mais. Não, já foi aprovado o PL Antifacção, basta. Depende, só acontecerá em outra gestão. Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.