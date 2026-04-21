ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Após as facções entrarem na mira dos EUA, você acredita que o governo brasileiro passará a classificar os grupos como terroristas?
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
Após as facções entrarem na mira dos EUA, você acredita que o governo brasileiro passará a classificar os grupos como terroristas?
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