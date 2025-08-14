ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Depois de Hugo Motta falar que não vê clima para aprovar uma anistia mais ampla, você acredita que existe alguma chance desse projeto ser pautado e aprovado?
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a Casa não tem ambiente para comportar um projeto de lei que beneficie ‘quem planejou matar pessoas’
*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
ENQUETE - OS PINGOS NOS IS
Depois de Hugo Motta falar que não vê clima para aprovar uma anistia mais ampla, você acredita que existe alguma chance desse projeto ser pautado e aprovado?
