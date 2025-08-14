Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Depois de Hugo Motta falar que não vê clima para aprovar uma anistia mais ampla, você acredita que existe alguma chance desse projeto ser pautado e aprovado?

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que a Casa não tem ambiente para comportar um projeto de lei que beneficie ‘quem planejou matar pessoas’

  Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 17h00
O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

Depois de Hugo Motta falar que não vê clima para aprovar uma anistia mais ampla, você acredita que existe alguma chance desse projeto ser pautado e aprovado?

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
Comentários

