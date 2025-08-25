Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Diante da situação de Jair Bolsonaro, da cobrança feita pelo mercado e das pesquisas de opinião, você acha que Tarcísio de Freitas deve disputar:

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Diante da situação de Jair Bolsonaro, da cobrança feita pelo mercado e das pesquisas de opinião, você acha que Tarcísio de Freitas deve disputar:

Governo de São Paulo desponta como preferido da centro-direito e de agentes do mercado financeiro para concorrer contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva

  • Por Jovem Pan
  • 25/08/2025 17h50 - Atualizado em 25/08/2025 17h52
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

Diante da situação de Jair Bolsonaro, da cobrança feita pelo mercado e das pesquisas de opinião, você acha que Tarcísio de Freitas deve disputar:

Você deve selecionar uma alternativa.

Sua resposta foi registrada.

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >