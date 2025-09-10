Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O voto manifestado por Luiz Fux poderá abrir caminho para uma reversão ou mudança no curso desse julgamento?

Terceiro ministro a votar na Primeira Turma divergiu de Alexandre de Moraes e Flávio Dino sobre tentativa de golpe de estado em 2022

  • Por Jovem Pan
  • 10/09/2025 17h00
Arte/Jovem Pan Os Pingos nos Is O programa Os Pingos nos Is vai ao ar de segunda a sexta, das 18h às 20h

ENQUETE - OS PINGOS NOS IS

O voto manifestado por Luiz Fux poderá abrir caminho para uma reversão ou mudança no curso desse julgamento?

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
