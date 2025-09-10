ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – O voto manifestado por Luiz Fux poderá abrir caminho para uma reversão ou mudança no curso desse julgamento?
Terceiro ministro a votar na Primeira Turma divergiu de Alexandre de Moraes e Flávio Dino sobre tentativa de golpe de estado em 2022
O voto manifestado por Luiz Fux poderá abrir caminho para uma reversão ou mudança no curso desse julgamento?
