Jovem Pan > Programas > Os Pingos nos Is > ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para o avanço das investigações do caso Master?

ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para o avanço das investigações do caso Master?

  • 09/04/2026 17h13
  • BlueSky
CRISE NO STF COM CASO MASTER / PF PREPARA LISTA DE CITADOS POR VORCARO | OS PINGOS NOS IS - 19/03/26

Qual a sua expectativa para o avanço das investigações do caso Master?

Sua resposta foi registrada.

Enviando...

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >