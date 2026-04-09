ENQUETE – OS PINGOS NOS IS – Qual a sua expectativa para o avanço das investigações do caso Master? 09/04/2026 17h13 Qual a sua expectativa para o avanço das investigações do caso Master? 0% A delação de Vorcaro irá revelar a ligação de autoridades com o esquema e todos envolvidos serão punidos. 0 votos 0% Vão abafar a investigação, mudar as regras, atrasar, deixar pra depois das eleições. Não vai dar em nada. 4 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar *As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.
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